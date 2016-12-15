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|№49 от 15 декабря 2016 г.
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Свежие новости
Маленькие рязанцы, борющиеся с онкологическими заболеваниями, написали письма Деду Морозу и Снегурочке (28.11.2016)
С юбилеем! Накануне 160-летия со дня рождения К.Э. Циолковского рязанские чиновники решили снести дом, в котором он рос (22.11.2016)
«Вот, э-э-э, так сказать». Рязанский градозащитник Игорь Кочетков прокомментировал выступление министра культуры Владимира Мединского. (21.11.2016)
Анонс рязанского выпуска "Новой газеты" от 17 ноября (17.11.2016)
Басманный суд отказал в иске рязанскому депутату (01.11.2016)
Эхо большого взрыва (25.10.2016)
Рязанские художники представили живописные доклады (18.10.2016)
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