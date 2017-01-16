Новая газета
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№51 от 29 декабря 2016 г. Политический рынок | Экономика | Общество | Культурный слой | Спорт | Блогосфера | Архив номеров
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В центре Скопина обнаружились «Ленинские горки» (16.01.2017)
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Героя России вывели за штат (13.01.2017)
Наталье Жуневой альтернативы нет (13.01.2017)
В Рязани дом Солженицына лишили охранной зоны (13.01.2017)
Бренди неси! У нас Новый год (13.01.2017)
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Геннадий Ноздрин сел окончательно (12.01.2017)
Странности солотчинской застройки: этажность повышать можно, а плотность - нет (12.01.2017)
Академик Яблоков оказывал неоценимую поддержку борцам за экологию в Рязанской области (12.01.2017)
Анонс рязанского выпуска «Новой газеты» от 12 января (12.01.2017)
Подчиненные Сергея Карабасова избили рыбака (11.01.2017)
К Дудукину постучались аудиторы (11.01.2017)
«Дружба»победила. Но это не радует (10.01.2017)
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Екатерина ВУЛИХ // Общество
Резонансные скандалы-2016
Резонансные скандалы-2016
Отдел политики // Политический рынок
Уроки бесцветной эпохи
Уроки бесцветной эпохи
Екатерина ВУЛИХ // Общество
Ловцы подкидышей
Ловцы подкидышей
Екатерина ВУЛИХ // Общество
Б/Удем жить!
Б/Удем жить!
Наталья РОСТОВСКАЯ // Экономика
Упорная операторская работа
Упорная операторская работа
Демагогический отдел Рязанского бюро «Новой» // Блогосфера
Три гримасы рязанской обезьянки
Три гримасы рязанской обезьянки
Наталья БРИККЕР // Общество
Ключи от сказки
Ключи от сказки
Отдел расследований // Общество
Рабочая группа захвата
Рабочая группа захвата
Ольга МИЩЕНКОВА // Общество
Музыкальный рай Ады Соболевой
Музыкальный рай Ады Соболевой
Вера НОВИКОВА // Культурный слой
Топ-кадр
Топ-кадр
Вера НОВИКОВА // Культурный слой
Мурлыкин и мистика
Мурлыкин и мистика
Юрий МАТЫЦИН // Спорт
Мельдоний не при чем
Мельдоний не при чем

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