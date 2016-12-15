Новая газета
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№49 от 15 декабря 2016 г. Политический рынок | Экономика | Общество | Культурный слой | Спорт | Блогосфера | Архив номеров
Свежие новости
Первая полоса выпуска рязанской "Новой" от 15 декабря (15.12.2016)
В Рязани подведут итоги журналистского конкурса им. Дмитрия Проскурина «Легкий стиль» (30.11.2016)
Маленькие рязанцы, борющиеся с онкологическими заболеваниями, написали письма Деду Морозу и Снегурочке (28.11.2016)
С юбилеем! Накануне 160-летия со дня рождения К.Э. Циолковского рязанские чиновники решили снести дом, в котором он рос (22.11.2016)
«Вот, э-э-э, так сказать». Рязанский градозащитник Игорь Кочетков прокомментировал выступление министра культуры Владимира Мединского. (21.11.2016)
Сотрудники Следственного комитета нагрянули в Администрацию Рязанского района (18.11.2016)
17 ноября скоропостижно скончался политолог Валерий Хомяков (18.11.2016)
Анонс рязанского выпуска "Новой газеты" от 17 ноября (17.11.2016)
Рязанец требует возбудить уголовное дело на российского министра (01.11.2016)
Басманный суд отказал в иске рязанскому депутату (01.11.2016)
Эхо большого взрыва (25.10.2016)
«Что-то громыхнуло, и мы побежали на улицу». О чем говорят жители Осеннего переулка (23.10.2016)
Рязанские художники представили живописные доклады (18.10.2016)
Мракобесие военной юстиции. В Рязани продолжается суд над бывшими десантниками (13.10.2016)
Октябрь превратился в один сплошной праздник для рязанских ценителей искусства (13.10.2016)
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Опыт частного сопротивления // Общество
От Сурмы не зарекайтесь – 2
От Сурмы не зарекайтесь – 2
Дежурный субъект рязанской редакции // Политический рынок
Ковалев сорвался
Ковалев сорвался
Отдел политики // Политический рынок
Аллерген высокого полета
Аллерген высокого полета
Галина САМОЛЕТОВА // Общество
Обыски, которых ждали
Обыски, которых ждали
Отдел политики // Политический рынок
Не тонет
Не тонет
Юрий МАТЫЦИН // Спорт
Десяткову – отставку, Алексееву – приставку!
Десяткову – отставку, Алексееву – приставку!
Юрий МАТЫЦИН // Спорт
«Езиды» рвутся к вершинам
«Езиды» рвутся к вершинам
Наталья РОСТОВСКАЯ // Общество
Уроки Гражданской, 7
Уроки Гражданской, 7
Екатерина ВУЛИХ // Общество
Победить инвалида
Победить инвалида
Олег СКВОРЦОВ // Экономика
Когда доли приносят боли
Когда доли приносят боли

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