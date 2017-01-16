|
|№51 от 29 декабря 2016 г.
|Политический рынок | Экономика | Общество | Культурный слой | Спорт | Блогосфера | Архив номеров
|
Свежие новости
В центре Скопина обнаружились «Ленинские горки» (16.01.2017)
Рухнул еще один прожект рязанского губернатора (16.01.2017)
Лесная сказка Олега Ковалева (14.01.2017)
Героя России вывели за штат (13.01.2017)
Наталье Жуневой альтернативы нет (13.01.2017)
В Рязани дом Солженицына лишили охранной зоны (13.01.2017)
Бренди неси! У нас Новый год (13.01.2017)
Геннадий Ноздрин сел окончательно (12.01.2017)
Анонс рязанского выпуска «Новой газеты» от 12 января (12.01.2017)
Подчиненные Сергея Карабасова избили рыбака (11.01.2017)
К Дудукину постучались аудиторы (11.01.2017)
«Дружба»победила. Но это не радует (10.01.2017)
|
// Общество
// Политический рынок
// Общество
// Общество
// Экономика
// Блогосфера
// Общество
// Общество
// Общество
// Культурный слой
// Культурный слой
// Спорт
Предыдущие номера: №50/2016 №49/2016 №43/2016 №48/2016 №47/2016 №46/2016 №45/2016 №44/2016 №41/2016 №40/2016
Пресс-релизы:
|реклама | редакция | пресс-релизы | разработка сайта: Сайтострой