Новая газета
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№51 от 29 декабря 2016 г. Политический рынок | Экономика | Общество | Культурный слой | Спорт | Блогосфера | Архив номеров
Свежие новости
Игорь Яшин вернул себе кресло (26.01.2017)
Рязанская «иллюстрация» законотворчества депутатов Госдумы РФ (26.01.2017)
Алексею Сальникову придется раскошелиться (26.01.2017)
Анонс рязанского выпуска «Новой газеты» от 26 января (26.01.2017)
«Пшеничная» есть, а цеха нет (25.01.2017)
Александра Шерина встревожили китайские ракеты (25.01.2017)
Наградной взрыв (25.01.2017)
Часть сквера в центре Рязани оградили под стройплощадку (24.01.2017)
Абхазский вояж Степаныча (24.01.2017)
Элиту Сапожка поставят на горох (24.01.2017)
Сергей Аракчеев покинул исправительную колонию в Скопине и страну (23.01.2017)
Надежда Назина не тонет (23.01.2017)
В центре Рязани покалечили деревья (23.01.2017)
Объявлена дата массового увольнения рабочих ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"» (20.01.2017)
Вниз по карьерной лестнице (19.01.2017)
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Екатерина ВУЛИХ // Общество
Резонансные скандалы-2016
Резонансные скандалы-2016
Отдел политики // Политический рынок
Уроки бесцветной эпохи
Уроки бесцветной эпохи
Екатерина ВУЛИХ // Общество
Ловцы подкидышей
Ловцы подкидышей
Екатерина ВУЛИХ // Общество
Б/Удем жить!
Б/Удем жить!
Наталья РОСТОВСКАЯ // Экономика
Упорная операторская работа
Упорная операторская работа
Демагогический отдел Рязанского бюро «Новой» // Блогосфера
Три гримасы рязанской обезьянки
Три гримасы рязанской обезьянки
Наталья БРИККЕР // Общество
Ключи от сказки
Ключи от сказки
Отдел расследований // Общество
Рабочая группа захвата
Рабочая группа захвата
Ольга МИЩЕНКОВА // Общество
Музыкальный рай Ады Соболевой
Музыкальный рай Ады Соболевой
Вера НОВИКОВА // Культурный слой
Топ-кадр
Топ-кадр
Вера НОВИКОВА // Культурный слой
Мурлыкин и мистика
Мурлыкин и мистика
Юрий МАТЫЦИН // Спорт
Мельдоний не при чем
Мельдоний не при чем

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