Новая газета
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№50 от 22 декабря 2016 г. Политический рынок | Экономика | Общество | Культурный слой | Спорт | Блогосфера | Архив номеров
Свежие новости
Региональная власть в Рязани по-прежнему остается закрытой для СМИ (09.01.2017)
Власти Рязани вычеркнули Циолковского (09.01.2017)
Олегу Булекову и его подчиненным крупно повезло (06.01.2017)
Сергею Севрюгину продлили срок на два года (06.01.2017)
В Солотче канализационные стоки угрожают дому Ивана Перова (05.01.2017)
В Рязани впервые прошел детский конкурс чтецов Корана (04.01.2017)
Первая полоса выпуска рязанской "Новой" от 15 декабря (15.12.2016)
В Рязани подведут итоги журналистского конкурса им. Дмитрия Проскурина «Легкий стиль» (30.11.2016)
Маленькие рязанцы, борющиеся с онкологическими заболеваниями, написали письма Деду Морозу и Снегурочке (28.11.2016)
С юбилеем! Накануне 160-летия со дня рождения К.Э. Циолковского рязанские чиновники решили снести дом, в котором он рос (22.11.2016)
«Вот, э-э-э, так сказать». Рязанский градозащитник Игорь Кочетков прокомментировал выступление министра культуры Владимира Мединского. (21.11.2016)
Сотрудники Следственного комитета нагрянули в Администрацию Рязанского района (18.11.2016)
17 ноября скоропостижно скончался политолог Валерий Хомяков (18.11.2016)
Анонс рязанского выпуска "Новой газеты" от 17 ноября (17.11.2016)
Рязанец требует возбудить уголовное дело на российского министра (01.11.2016)
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Дежурный субъект рязанской редакции // Политический рынок
«Отмазки» после огласки
«Отмазки» после огласки
Марина ЧУПЕЙКИНА // Блогосфера
«Мама! Там наркоманы!»
«Мама! Там наркоманы!»
Отдел расследований // Экономика
Миллиарды учатся летать
Миллиарды учатся летать
Юрий МАТЫЦИН // Спорт
«Элекс» с новыми лицами
«Элекс» с новыми лицами
Юрий МАТЫЦИН // Спорт
«Зубры» достигли дна?
«Зубры» достигли дна?
Ольга МИЩЕНКОВА // Культурный слой
Теоретики гармоничного мира
Теоретики гармоничного мира
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Рубль, Год петуха и мясники
Рубль, Год петуха и мясники

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