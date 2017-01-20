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|№51 от 29 декабря 2016 г.
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Объявлена дата массового увольнения рабочих ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"» (20.01.2017)
Вниз по карьерной лестнице (19.01.2017)
Рязань возвращается в 90-е? (Обновляется) (19.01.2017)
Анонс рязанского выпуска «Новой газеты» от 19 января (19.01.2017)
Снежный занос Ковалева (18.01.2017)
Туристов пересчитали по головам (18.01.2017)
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В центре Скопина обнаружились «Ленинские горки» (16.01.2017)
Рухнул еще один прожект рязанского губернатора (16.01.2017)
Лесная сказка Олега Ковалева (14.01.2017)
Героя России вывели за штат (13.01.2017)
Наталье Жуневой альтернативы нет (13.01.2017)
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