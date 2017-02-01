Новая газета
VK Twitter Рязанский выпуск
№1 от 12 января 2017 г. Политический рынок | Экономика | Общество | Культурный слой | Спорт | Блогосфера | Архив номеров
Свежие новости
В Рязани полицейский на иномарке сбил насмерть ребенка (01.02.2017)
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Скандал в Касимове: руководство города уличили в подлоге (31.01.2017)
В Шиловском районе в реке Ибреда погибла рыба (31.01.2017)
Рязанцев становится все меньше, им все чаще требуется экстренная психологическая помощь (31.01.2017)
В УФСБ России по Рязанской области меняется руководство (31.01.2017)
В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области обнаружены нарушения (31.01.2017)
В Рязани стартуют «Циолковские вечера» (31.01.2017)
Тамара Иванова снова напортачила (30.01.2017)
Ароматы «Пшеничной» в Шилово не учуял лишь Роспотребнадзор (30.01.2017)
Семен Сазонов уверенно покоряет столичный властный Олимп (30.01.2017)
В Рязанской области кому-то очень понадобились личные охотничьи угодья (30.01.2017)
К увольнению Игоря Квашнина приложил руку прокурор Рязанской области (27.01.2017)
Одной идеей сыт не будешь: Анатолий Суслов вернулся на бюджетный оклад (27.01.2017)
Рязанцы перешли на контрафакт (27.01.2017)
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Отдел политики // Политический рынок
«Фестиваль» для беглеца
«Фестиваль» для беглеца
Соб. инф. // Общество
Иногда они возвращаются
Иногда они возвращаются
Отдел политики // Политический рынок
Хуже «неуда»
Хуже «неуда»
Дежурный субъект рязанской редакции // Политический рынок
Вокально-архитектурный ансамбль
Вокально-архитектурный ансамбль
Олег СКВОРЦОВ // Экономика
Компенсация с двойным дном
Компенсация с двойным дном
Екатерина ВУЛИХ // Общество
Дай пять
Дай пять
Юрий МАТЫЦИН // Спорт
«Рязань» в зоне турбулентности
«Рязань» в зоне турбулентности
Юрий МАТЫЦИН // Спорт
«Зубры» набирают силу?
«Зубры» набирают силу?
Анатолий ОБЫДЁНКИН // Культурный слой
Человек трех столиц
Человек трех столиц
Екатерина ВУЛИХ // Блогосфера
Дед Мороз, которого не ждали
Дед Мороз, которого не ждали

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